Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - BMW kommt mit Sommerreifen ins Schleudern und verursacht Unfall.

Grünstadt/Weinstraße (ots)

Am 07.12.2023, kam es gegen 06.48 Uhr auf der A6 in Richtung Mannheim, auf Höhe der Anschlussstelle Grünstadt zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige BMW-Fahrerin wollte mit ihrem Auto in Grünstadt auf die A6 auffahren. Hierbei kam sie in der Auffahrt ins Schleudern. Das Auto drehte sich und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung an der Mittelleitplanke der A6 zum Stehen. Ein VW-Fahrer auf der linken Spur konnte mit seinem Auto noch rechtzeitig bremsen und anhalten. Jedoch erkannte ein nachfolgender Opel-Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Auto der Unfallverursacherin entstand noch nicht mal ein Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim allerdings fest, dass am BMW der 31jährigen Sommerreifen montiert waren. Dies war nach aktuellen Ermittlungsstand auch die Hauptursache für den Verkehrsunfall, da die Außentemperaturen zum Unfallzeitpunkt um den Gefrierpunkt lagen und die Griffigkeit der Fahrbahn dadurch reduziert war. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung des Opels musste die linke Fahrspur für ca. 1 Stunde gesperrt werden.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass bei "winterlichen" Straßen-/Wetterverhältnissen eine entsprechende Winterbereifung am Fahrzeug vorgeschrieben ist. Sommerreifen sind für solche Witterungsbedingungen, auch mit guten Profil, nicht geeignet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell