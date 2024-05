POL-HAM: Mercedes auf Sternstraße beschädigt

Hamm-Herringen (ots) - Am Samstag, 18. Mai, um 18.25 Uhr, wurde ein 9-Jähriger im Lippepark durch Pfefferspray verletzt, als ein Jugendlicher versuchte dem Kind eine Tasche zu entreißen. Der 9-jährige Junge hielt sich an der Skateranlage im Lippepark auf, als ein Jugendlicher auf ihn zulief und dessen Umhängetasche an sich nehmen wollte. Als der Junge sich zur Wehr setzte, sprühte ihm der Jugendliche Pfefferspray ins ...

