Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl von 30 Enten

Carpin (ots)

In der Nacht vom 07.11.2023 zum 08.11.2023 ist es zu einem Diebstahl von 30 Enten von einem Grundstück in der Lindestraße in 17237 Carpin gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter von einem benachbarten frei zugänglichen Grundstück auf das umfriedete Grundstück, welches teilweise direkt an die dort verlaufende Bundesstraße 198 angrenzt, begeben. Anschließend haben die Täter 30 Mulardenenten mit einem Einzelgewicht zwischen 2,5 - 3,0 kg aus dem Freigehege komplett entwendet. Der Wert dieser 30 Enten wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls der Enten werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Lindenstraße bzw. der B198 in Carpin bemerkt hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Entendiebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

