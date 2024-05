POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 13. Mai bis 19. Mai

Hamm-Osten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ahornallee / Birkenallee / Caldenhofer Weg wurden am Samstag, 18. Mai, gegen 20 Uhr, drei Personen leicht verletzt. Ein 45-jähriger Fahrer eines VW Passat befuhr die Birkenallee in Richtung Westen. Der Mann aus Arnsberg beabsichtigte, an der Kreuzung nach links in den Caldenhofer Weg abzubiegen. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einem VW Golf einer 20-Jährigen ...

