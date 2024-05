Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Raub im Lippepark

Hamm-Herringen (ots)

Am Samstag, 18. Mai, um 18.25 Uhr, wurde ein 9-Jähriger im Lippepark durch Pfefferspray verletzt, als ein Jugendlicher versuchte dem Kind eine Tasche zu entreißen. Der 9-jährige Junge hielt sich an der Skateranlage im Lippepark auf, als ein Jugendlicher auf ihn zulief und dessen Umhängetasche an sich nehmen wollte. Als der Junge sich zur Wehr setzte, sprühte ihm der Jugendliche Pfefferspray ins Gesicht, ließ aber von der weiteren Tatausführung ab und floh ohne Beute vom Tatort. Der 9-Jährige erlitt Verletzungen an den Augen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der flüchtige Täter wurde wie folgt beschrieben:

- 12-14 Jahre - dunkelblonde oder braune Haare, zum Zopf gebunden - blauer Pullover - schwarze Hose

Zeugenhinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hp)

