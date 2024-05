Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 49-Jähriger durch Messerstich verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Am Samstag, 18.Mai 2024, gegen 09.10 Uhr kam es im Bereich des Westentores in der Hammer Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein Messer eingesetzt wurde. Der 49-jährige geschädigte Mann aus Hamm war mit seinem Fahrrad im Bereich Westentor unterwegs, als ihn plötzlich und unvermittelt ein Unbekannter angriff und mit einem Messer im Gesicht verletzte. Der Tatverdächtige flüchtet in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei Hamm verliefen ergebnislos. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, weitere Merkmale sind nicht bekannt. Der Geschädigte wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär verblieb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ab)

