POL-FR: Todtmoos: Einbruch ins Schwimmbad - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Sonntagnachmittag, 05.05.2024, gegen 14 Uhr beobachteten aufmerksame Bürger, wie sich am Bahnhof Denzlingen verdächtige Personen an Fahrrädern zu schaffen machten und wählten daraufhin den Polizei-Notruf. Kurz darauf trafen Beamte des Polizeireviers Waldkirch ein und nahmen die mutmaßlichen Fahrraddiebe fest. Diese mussten nach der Festnahme ...

