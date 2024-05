Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Demonstration der Antifa gegen die AfD

Hamm - Mitte (ots)

Am Samstag, dem 18. Mai, um 11.40 Uhr, protestierten in der Hammer Weststraße Mitglieder der Hammer Antifa gegen die Partei AfD. Die Hammer AfD hatte dort einen Info-Stand anlässlich der kommenden Europawahl aufgebaut. Hier hatten Personen der Antifa Protest-Transparente ausgerollt. Der Protest wurde von der Polizei Hamm als Versammlung gewertet und dementsprechend begleitet. Nachdem ein konkreter Versammlungsort mit dem Versammlungsleiter der Antifa vereinbart worden war, konnten sowohl die Demonstration als auch der Infostand ohne Störungen weitergeführt werden. An der Versammlung nahmen 8 Personen teil. Die Versammlung wurde zeitgleich mit dem Info-Stand, um 13.40 Uhr beendet.(hp)

