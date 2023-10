POL-HX: Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin

Warburg (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 18.10.2023, drangen unbekannte Täter in die Bäckerei in der Scherfeder Straße in Rimbeck ein. Der Einbruch ereignete sich zwischen 18.30 und 04.50 Uhr. Dabei wurde unter anderem ein Tresor entwendet. Außerdem entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 05271-9620. /Rek Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

