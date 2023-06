Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Merkwürdige "Sargbeobachtung" erweist sich als harmlos

Linz (ots)

Die Polizeiinspektion Linz hatte eine Pressemitteilung veröffentlicht, die eine Vielzahl von Anrufen generierte. Jugendliche waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Linz, in der Straße "Am Sändchen" bei dem Tragen eins Sarges beobachtet worden.

Als Reaktion auf die Pressemeldung teilten nun mehrere Anrufer mit, dass dieser Sarg Teil eines Bühnenbildes der Theater AG des Martinus Gymnasiums war. Der Sarg, der von einem örtlichen Beerdigungsinstitut zur Verfügung gestellt wurde, sollte lediglich abtransportiert werden.

Es handelte sich glücklicherweise also um einen ungewöhnlichen, jedoch harmlosen Lebenssachverhalt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell