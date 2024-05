POL-HAM: Kollision auf Parkplatz - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots) - Zwischen 22.15 Uhr und 0.45 Uhr in der Nacht zu Dienstag, 21. Mai, hat ein Unbekannter einen schwarzen Mercedes in der Sternstraße beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden im linken, hinteren Fahrzeugbereich beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per Mail an ...

