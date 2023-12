POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (29.11.2023) gegen 13.20 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei einen Mann, der in der Flurstraße versuchte, mehrere Fahrzeuge am rechten und linken Fahrbahnrand zu öffnen, indem sie an den Türgriffen zog und prüfte, ob die Fahrzeuge verschlossen waren. Der Mann stieg offenbar in ein unversperrtes Fahrzeug ein und verließ dieses kurz darauf wieder. Die Zeugin gab der Polizei ...

