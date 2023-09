Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Tag des Katastrophenschutzes in Harrislee - Hilfsorganisationen zeigen ihr Können für den Ernstfall

Kiel (ots)

Die Katastrophenschutzkräfte in Schleswig-Holstein zeigen am kommenden Samstag (30. September) beim Tag des Katastrophenschutzes in Harrislee, was sie können. Von 10 bis 17 Uhr werden neben Kräften der Feuerwehren und des Landesfeuerwehrverbandes auch der ASB, das DRK, die Johanniter-Unfall-Hilfe, die Malteser Hilfsdienste, die DLRG und das Technische Hilfswerk sowie die Bundeswehr auf insgesamt 30 Stationen zeigen, wie sie im Katastrophenfall helfen können. Veranstaltet wird der Tag des Katastrophenschutzes vom Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport.

Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Medienvertreterinnen und -vertreter dazu ein, am Wochenende das Übungsgelände "Oxer" der Landesfeuerwehrschule in Harrislee (Parkplatz mit Shuttleservice: Westerstraße 63) zu besuchen und sich darüber zu informieren, wie im Katastrophenfall geholfen wird, aber auch, wie sich jede und jeder selbst am besten helfen kann.

An unserem Infomobil informieren wir über die optimale Bevorratung. Was sollte in jedem Haushalt immer vorhanden sein? Und worauf ist bei einem Stromausfall zu achten - insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich? Darüber hinaus haben Kinder die Möglichkeit, sich auf unserer Eventanlage "Feuertaufe" auszutoben und mit einem Foto aus der Fotobox ihre eigene Erinnerung des Katastrophenschutztages mit nach Hause zu nehmen. Außerdem werden modernste Katastrophenschutzfahrzeuge der Feuerwehr präsentiert.

Alle Informationen zum Aktionstag sind unter www.schleswig-holstein.de/tag-des-katastrophenschutzes nachzulesen. Der Landesfeuerwehrverband freut sich auf einen spannenden Tag mit zahlreichen Hilfsorganisationen aus dem Land.

