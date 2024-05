POL-HAM: Polizei schnappt Einbrecher nach Bauwagen-Aufbruch

Hamm-Uentrop (ots) - Dass trotz des Feiertages Licht in der Cafeteria brannte, erregte am Pfingstmontag, 20. Mai, die Aufmerksamkeit des Hausmeisters einer Schule an der Karl-Koßmann-Straße. Bei seinem anschließenden Kontrollgang bemerkte er diverse Einbruchspuren und alarmierte die Polizei. Über ein Fenster hatten sich Unbekannte zwischen 16 Uhr am 19. Mai und etwa 14 Uhr am Folgetag gewaltsam Zutritt zum Gebäude ...

