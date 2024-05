POL-HAM: Einladung zu Bürgersprechstunden mit der Wachleitung und den Bezirksdienstbeamten

Hamm-Mitte (ots) - Geschäftsräume am Marktplatz waren am verlängerten Wochenende das Ziel von Einbrechern. Diese haben sich zwischen 16.40 Uhr am Freitag, 17. Mai, und 7.40 Uhr am Dienstag, 21.Mai, gewaltsam Zugang verschafft und sämtliche Büros durchwühlt. Schließlich flüchteten die Unbekannten mit drei Smartphones, einer mit Bargeld gefüllten Geldkassette, einer EC-Karte sowie mehreren Briefmarken. Hinweise zum ...

mehr