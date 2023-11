POL-WOB: Wohnungseinbrüche - Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Porschestraße 20.11.2023, 19.00 Uhr bis 21.11.2023, 08.50 Uhr Unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein Bekleidungsgeschäft in der Porschestraße in Wolfsburg ein und entkamen mit Diebesgut in noch unbekannter Höhe. Am Dienstagmorgen verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie im Vorbeigehen eine ...

mehr