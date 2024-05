Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin durch Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Mark (ots)

Eine 59-Jährige wurde am Mittwoch, 22. Mai, bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Radfahrerin befuhr gegen 19:35 Uhr die Marker Dorfstraße in westlicher Richtung. Kurz hinter der Einmündung Alter Papenweg stand auf dem Parkstreifen der Ford eines 28-Jährigen. Der Mann öffnete seine Fahrertür, ohne auf die herannahende Radfahrerin zu achten. Diese stieß mit der Tür zusammen und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die 59-Jährige wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. (rs)

