Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss gefahren

Edesheim (ots)

Ein 42-jähriger PKW-Fahrer wurde gestern Abend (08.11.2023, 18.15 Uhr) in der Staatsstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da der Termin der Hauptuntersuchung abgelaufen war. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum, was motorische Tests bestätigten. Zudem wurden weiße Anhaftungen an den Karten im Geldbeutel festgestellt, die positiv auf einen Drogentest reagierten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

