Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Versuchter Pkw-Aufbruch - Einbruch auf Baustelle - Unfall

Aalen (ots)

Fellbach: Einbruch auf Baustelle

Zwischen Freitagmittag und Montagfrüh gelangten Diebe auf eine Baustelle in der Voithstraße und brachen gewaltsam in einen Baustellencontainer ein, um hochwertige elektronische Werkzeuge zu stehlen. Überraschenderweise ließen sie die Beute jedoch neben dem Container zurück. Der Schaden am Container wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt der Polizeiposten Fellbach-Schmiden unter der Telefonnummer 0711/9519130 entgegen.

Aspach: Versuchter Pkw-Aufbruch

In der Straße Talmühle in Großaspach wurden am Sonntagmorgen zwei Männer beobachtet, wie sie sich an zwei geparkten Autos zu schaffen machten. Während ein Tatverdächtiger mutmaßlich Schmiere stand, ging sein Komplize zu den Fahrzeugen und versuchte diese zu öffnen. Die Polizei wurde über die Feststellungen umgehend informiert, die beim Eintreffen vor Ort die beiden noch antreffen konnte. Beide Tatverdächtige rannten nach Erkennen der Polizei in unterschiedliche Richtungen davon, wobei ein 26-jähriger Tatverdächtiger von der Polizei gefasst und vorläufig festgenommen wurde. Sein Komplize entkam. Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass mutmaßlich die Tatverdächtigen in ein unverschlossenen Pkw Suzuki eingedrungen sind und diesen durchsuchten. Entwendet wurde den Erkenntnissen nach nichts. Der 26-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an. Weitere Hinweise auf mögliche Einbrüche oder auf den noch unbekannten Tatgenossen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Kernen im Remstal: Vorfahrt missachtet

6000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Motorradfahrer ist die Bilanz eines Autounfalls, der sich am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr ereignete. Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der Weinstraße in die Lange Straße ein und stieß hierbei mit dem vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Motorradfahrer zusammen, der sich hierbei leicht verletzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell