Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw, Radfahrer gestürzt und geflüchtet, Zigarettenautomat gesprengt und Unfall unter Alkoholeinfluss

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Samstagabend 20:45 Uhr und Sonntagvormittag 10 Uhr Zugang zu einem geparkten Hyundai in der Straße Unter der Setz. Anschließend entwendete er aus diesem eine Sonnenbrille und mehrere hundert Euro Bargeld. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Crailsheim: Radfahrer gegen Pkw gestürzt und geflüchtet

Am Sonntag zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr befuhr ein Radfahrer die Bergwerkstraße. Hierbei stürzte er beim Vorbeifahren an einem geparkten VW und fiel gegen diesen. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 28-jähriger VW-Fahrer war am Samstagabend gegen 19:45 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Schulstraße unterwegs. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam mit diesem nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen geparkten Opel, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro entstand. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt wurde.

Gaildorf: Zigarettenautomat gesprengt

Am frühen Montagmorgen zwischen 01:45 Uhr und 03:20 Uhr sprengte ein Dieb einen in der Bahnstraße aufgestellten Zigarettenautomaten mit einem Böller. Anschließend entwendete er die Geldkassette des Automaten und entfernte sich von der Örtlichkeit. Der durch die Sprengung entstandene Sachschaden lässt sich bisher nicht näher beziffern. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

