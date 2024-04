Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Brennender Anhänger - Sachbeschädigungen - Diebstahl aus Pkw - Unfallflucht - Brände von Abfallbehältern - Unfall

Aalen (ots)

Schorndorf-Haubersbronn: Brennender Pferdeanhänger.

Am späten Sonntagabend brannte ein Pferdetransportanhänger in Schorndorf An der Wieslauf. Die örtliche Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Aktuell laufen Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe. Das Polizeirevier Schorndorf bittet Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.

Korb: Sachbeschädigung am Gebäude der AfD Geschäftsstelle

In der Nacht von Samstag auf Sonntag warfen Unbekannte mit roter Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen die Fassade des Gebäudes der AfD Geschäftsstelle in der Daimlerstraße in Korb. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/9500 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Waiblingen/Fellbach: Motorhaube zerkratzt

Unbekannte zerkratzten die Motorhaube eines grauen BMW, sodass ein Schaden in Höhe von 500,00 Euro entstand. Der BMW parkte am Freitag zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr beim Rathaus in Waiblingen und von 23:30 Uhr bis 00:30 Uhr in der Cannstatter Straße in Fellbach. An welcher der beiden Örtlichkeiten der Pkw zerkratzt wurde, ist unbekannt. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten sich auf dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 zu melden.

Weinstadt-Großheppach: Scheibe von Pkw eingeschlagen

Im Zeitraum von Freitag, 10:00 Uhr bis Samstag, 09:30 Uhr schlägt ein unbekannter Dieb die Scheibe eines in der Boschstraße geparkten Audi ein und entwendet dabei unter anderem mehrere elektronische Geräte und ca. 3000,00 Euro Bargeld. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht auf OBI-Parkplatz

Am Samstag, gegen 13:00 Uhr beschädigt eine 81-jährige SMART-Fahrerin beim Ausparken einen bislang unbekannten Pkw an der hinteren linken Fahrzeugseite und verlässt anschließend die Unfallörtlichkeit. Als sie kurze Zeit später zum Parkplatz zurückkehrte, war der beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort. Der oder die Geschädigte, sowie Zeugen können sich auf dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 melden.

Fellbach: Brände von Abfallbehältern

Am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr brannte beim Meisenweg der Inhalt eines Abfallbehälters. Etwa eine halbe Stunde später wurden im Drosselweg drei weitere brennende Abfallbehälter bemerkt, die beim Brand komplett beschädigt wurden. Eine angrenzende Gartenhecke nahm ebenfalls leicht Schaden. Die örtliche Feuerwehr war zum Löschen im Einsatz. Eine Gefahr für Gebäude oder Personen bestand nicht. Die Polizei Fellbach bittet zur Klärung der Vorfälle um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Murrhardt: Aufgefahren

Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw BWM befuhr am Sonntag gegen 13.30 Uhr die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Bartenbach, als er an einer dortigen Ampel infolge Unachtsamkeit auf einen Pkw VW Passat auffuhr. Hierbei verletzte sich der 62-jährige VW - Fahrer leicht. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden, wobei der BMW abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell