Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Sulzbach an der Murr, B 14: Mit Motorrad gestürzt

Am Samstag gegen 12:40 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad Kawasaki die B 14 zwischen Sulzbach an der Murr und Berwinkel. Aufgrund von Unachtsamkeit verlor der 26-Jährige in der Blockhauskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Backnang, B 328: Auffahrunfall

Am Samstag gegen 15:05 Uhr befuhr eine 55-Jährige die B 328 von Großaspach in Richtung Backnang mit ihrem PKW VW Golf. Etwa 200 Meter vor der Abzweigung zur B 14 musste sie, wegen eines Rückstaus vor der dortigen Ampel, abbremsen. Dies erkannte die nachfolgende 27-jährige Fahrerin eines PKW VW Polo offenbar zu spät und fuhr auf den PKW der 55-Jährigen auf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

Backnang - Strümpfelbach, B 14: Auffahrunfall

Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr befuhr ein 21-Jähriger die Haller Straße (B 14) in Richtung Backnang mit seinem PKW Audi. Wegen der dortigen Ampel musste der 21-Jährige anhalten, was der hinter ihm fahrende 31-jährige Fahrer eines PKW Daimler offenbar zu spät erkannte. Es kam zum Auffahrunfall bei dem Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand.

Backnang - Strümpfelbach: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagabend gegen 22:25 Uhr befuhr ein 31-Jähriger die Kreisstraße zwischen Strümpfelbach und Großaspach mit seinem PKW Toyota. Am Ortseingang von Strümpfelbach kam der 31-Jährige, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei große Steine, die dadurch um mehrere Meter versetzt wurden. Durch den Aufprall wurde der 31-Jährige leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

Leutenbach: Alkoholisiert gegen Garagenwand gefahren

Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr befuhr eine 23-Jährige die Walkmühlenstraße mit ihrem PKW Mercedes und stieß dabei aus unbekannter Ursache gegen eine Garagenwand. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle und stellte ihr Auto in einiger Entfernung in der Walkmühlenstraße ab. Bei dem Unfall war ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstanden. Die 23-Jährige konnte ermittelt werden und im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass sie unter Alkoholeinwirkung stand. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell