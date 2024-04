Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Gottwollshausen: Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Samstag gegen 11:00 Uhr fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Elisabethenstraße im Bereich des dortigen Gasthofs. Infolge Blendung durch die Sonne übersah eine dort angebrachte Schranke und stieß dagegen. Bei dem anschließenden Sturz erlitt der 75-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gem. Satteldorf, BAB 6: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Am Samstag gegen 11:35 Uhr ereignete sich auf der BAB 6, in Fahrtrichtung Nürnberg, auf Höhe von Bronnholzheim ein Auffahrunfall, bei dem drei PKW und ein LKW beteiligt waren. Ein 40-Jähriger musste seinen PKW BMW im Baustellenbereich verkehrsbedingt abbremsen, was der hinter ihm fahrende 56-jährige Seat-Fahrer erkannte und ebenfalls sein Tempo verringerte. Die hinter dem Seat fahrende 77-jährige Kia-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Seat auf, der wiederum auf den BMW des 40-Jährigen aufgeschoben wurde. Zuletzt wurde der PKW Kia der 77-Jährigen noch gegen einen LKW eines 28-Jährigen geschleudert. Sowohl die 77-jährige Unfallverursacherin als auch ihr 72-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

