Aalen (ots) - Rot am See: Zeugenaufruf nach Unfallflucht Am Freitagabend kam es zwischen 20:30 Uhr und 20:40 Uhr auf einem Parkplatz in der Crailsheimer Straße zu einem Unfall. Der Verursacher fuhr gegen einen Opel Kombi und entfernte sich unerkannt. Es entstand ein Schaden von 1.000 Euro am Opel. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an das Polizeirevier Crailsheim ...

