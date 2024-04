Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Geparkten PKW beschädigt - Unfall beim Spurwechsel

Aalen (ots)

Mutlangen: Geparkten PKW beschädigt

Ein VW Passat, der am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Bergstraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Aalen: Unfall beim Spurwechsel

Am Freitag um kurz vor 12:20 Uhr befuhr ein 68-jähriger Lenker eines Toyota die L1029 von Wasseralfingen in Richtung Oberalfingen. Bei einem Spurwechsel übersah er einen bereits neben ihm fahrenden Seat einer 20-jährigen Fahrerin und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

