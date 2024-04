Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisster Mann sicher zurück - Rollator entwendet - Unfall

Schrozberg: Unfall beim Abbiegen

Am Freitagmorgen um kurz nach 7:30 Uhr wollte eine 50-jährige Lenkerin eines Opel von der L1022 nach links in die Industriestraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden VW Tiguan, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall wurde die Opel-Fahrerin sowie die 31-jährige VW-Lenkerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Schwäbisch Hall: Rollator entwendet

Am Donnerstag um10 Uhr stellte ein 85-jähriger Mann seinen Rollator vor einem Cafe in der Schulgasse ab. Als er gegen 11 Uhr zurückkehrte war sein Rollator nicht mehr da. Der Wert des Rollators beträgt etwa 500 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rollators nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.

Mainhardt: Vermisster Mann sicher zurück

Der 65-jährige Mann, der seit Donnerstagabend aus einem Seniorenzentrum in Mainhardt vermisst wurde, ist wieder da. Er konnte von einer Polizeistreife in Sulzbach an der Murr wohlbehalten aufgegriffen werden.

Hier folgt der Text der ursprünglichen Meldung (26.04.2024 - 02:58 Uhr):

Seit dem Donnerstagabend gegen 23 Uhr wird aus einer Senioreneinrichtung in Mainhardt ein 65-jähriger Mann vermisst. Möglicherweise hat der Mann in der Dunkelheit die Orientierung verloren, weshalb unverzüglich Suchmaßnahmen eingeleitet wurden. In der Nacht waren mehrere Polizeistreifen der Polizeipräsidien Aalen und Heilbronn, sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suche blieb bislang erfolglos.

