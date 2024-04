Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wertgegenstände aus Auto entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Gartenstraße wurde am Donnerstag zwischen 10:15 Uhr und 19:10 Uhr ein dort geparkter Audi beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951/4800 zu melden.

Crailsheim: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Am Donnerstag befuhr eine 74-jährige Fiat-Fahrerin gegen 11:20 Uhr die Ludwigstraße in Richtung Schillerstraße. Auf Höhe eines Friedhofes übersah sie eine 79-jährige Fußgängerin, welche zeitgleich die Ludwigstraße überqueren wollte. Es kam zum Unfall, wodurch die 79-Jährige zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Satteldorf: Unfallflucht II

Beim Vorbeifahren streifte am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 19 Uhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer auf einem Parkplatz in der Leonhard-Weiss-Straße einen abgestellten Opel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 10000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951/4800 zu melden.

Jagstheim: Diebstahl aus PKW

Ein Unbekannter entwendete zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 7:30 Uhr, aus einem Im Schönblick angestellten Seat einen Rucksack. Darin befand sich ein I-Pad mit Pencel sowie eine Power Bank. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 450 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter 07951/4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell