Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: E-Scooter gestohlen; Soltau: Pkw-Anhänger von Parkplatz entwendet; Soltau: Drogentest positiv; Rethem: Pfosten umgefahren - Polizei sucht Verursacher

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.04.2024 Nr. 1

17.04 / E-Scooter gestohlen

Soltau: Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11.25 Uhr und 13.10 Uhr entwendeten Unbekannte am Gymnasium Soltau zwei angeschlossene E-Scooter. Der Gesamtwert wird auf etwa 780 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

17.04 / Pkw-Anhänger von Parkplatz entwendet

Soltau: Von einem Parkplatz am Ulmenweg/Tannenweg entwendeten Diebe einen Pkw-Anhänger der Marke Blyss im Wert von rund 1.500 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

17.04 / Drogentest positiv

Soltau: Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung kontrollierten Polizeibeamte am Mittwochvormittag einen 29jährigen Autofahrer auf der Winsener Straße in Soltau. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs nahmen sie deutlichen Marihuana-Geruch wahr. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

18.04 / Pfosten umgefahren - Polizei sucht Verursacher

Rethem: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Bahnhofstraße in Rethem und bog in die Rodewalder Straße ab. Dabei geriet er in ein Beet und fuhr zwei metallene Absperrpfosten um. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich um ein landwirtschaftliches Fahrzeug gehandelt haben. Der Schaden wurde am Samstag, 13.04.2024, um 08.00 Uhr von einer Unbeteiligten gemeldet. Der Unfallzeitpunkt muss also davorliegen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell