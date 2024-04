Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Portmonee gestohlen, Geld abgehoben; Soltau

Bad Fallingbostel: Scooter gestohlen; Bad Fallingbostel

Bispingen: Kupfer gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.04.2024 Nr. 2

15.04 / Portmonee gestohlen, Geld abgehoben

Walsrode: Am Montagvormittag, zwischen 09.40 und 10.13 Uhr entwendeten Unbekannte in der Aldi-Filiale an der Cordinger Straße das Portmonee einer 61jährigen Frau aus einem Stoffbeutel, der an einem Einkaufswagen angehängt war. Die Täter erlangten drei EC-Karten, mit denen in der Folge Geld abgehoben wurden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Bomlitz unter 05161/949630 in Verbindung zu setzen.

12.04 / Scooter gestohlen

Soltau / Bad Fallingbostel: Am Freitagvormittag, 12.04.2024, entwendeten Unbekannte am Gymnasium in Soltau einen nicht angeschlossenen E-Scooter, der an einem Fahrradständer abgestellt war. Der Scooter wurde vier Tage später auf dem Schulgelände wieder aufgefunden. Das Kennzeichen und die Fahrzeugidentifizierungsnummer waren nicht mehr vorhanden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 05191/93800 zu melden. In der Zeit zwischen Sonntag, 08.00 Uhr und Dienstag, 18.00 Uhr wurde ein E-Scooter am Rathaus in Bad Fallingbostel gestohlen. Das Fahrzeug war an einem Fahrradständer angeschlossen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

16.04 / Kupfer gestohlen

Bad Fallingbostel / Bispingen: In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Firma an der Gustaf-de-Laval-Straße und entwendeten Kupferrohre und -formstücke im Wert von mehreren Tausend Euro. Im gleichen Zeitraum drangen Unbekannte in eine Werkstatt am Evendorfer Weg in Bispingen ein. Hier wurden Kupferblechreste gestohlen - Wert: etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 oder an die Polizei Bispingen unter 05194/982460.

16.04 / Hochwertiges Fahrrad der Marke Cube gestohlen

Soltau: Ein Unbekannter entwendete am Dienstagvormittag am Bahnhof Soltau ein Pedelec der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid 120 ZM 750, schwarz-olivgrüner Rahmen, im Wert von rund 5.800 Euro. Das Fahrrad war angeschlossen, der Bordcomputer abgezogen. Der Täter, der später mit dem Fahrrad einen Zug am Bahnhof Soltau-Nord besteigen wollte, wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 35 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, möglicherwiese dem Trinkermilieu zugehörig, trug blaue Basecap und eine Jeansjacke. Hinweise zum Geschehen und zum Verbleib des Fahrrades bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

16.04 / Autofahrer unter Kokain

Neuenkirchen: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagnachmittag einen Autofahrer auf der Falshorner Straße in Neuenkirchen. Der 28-Jährige führte einen Drogentest durch, der positiv auf Kokain reagierte. Die Beamten ließen eine Blutprobe durchführen, erhoben eine Sicherheitsleistung von 400 Euro und leitete ein Verfahren ein.

16.04 / Unfall auf der B3: Lkw in Gegenverkehr

Schneverdingen: Am Dienstag, um 11.38 Uhr kam es auf der B3, in der Gemarkung Schneverdingen zu einem Unfall mit zwei Lkw, der eine mehrstündige Sperrung nach sich zog. Der 24jährige Unfallverursacher war mit seinem Sattelzug aufgrund von Ablenkung auf die Gegenfahrbahn geraten. Der entgegenkommende 48-Jährige konnte nicht mehr komplett ausweichen, der Unfallverursacher prallte in den Auflieger. Er und seine 26jährige Beifahrerin wurden, ebenso wie der Unfallgegner, leicht verletzt. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten mehrere Stunden an.

