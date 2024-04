POL-HK: Bispingen: Schwerer Unfall auf der Autobahn bei Bispingen (Foto anbei)

PI Heidekreis (ots) - 1. Einbruch in Einfamilienhaus In der Zeit von Freitag auf Samstag hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Bargmannstraße in Schneverdingen auf. Anschließend drangen sie in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Hinweise zur ...

mehr