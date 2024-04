POL-HK: Munster: Unfreundlicher Ladendieb; Soltau: Portmonee beim Einkauf gestohlen; Munster: Rüttelplatte gestohlen; Munster: Einbruch misslingt

Polizeiinspektion Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.04.2024 Nr. 1

15.04 / Unfreundlicher Ladendieb

Munster: Ein 55jähriger Mann wurde am Montagmittag dabei ertappt, als er sich im Netto-Markt in Munster eine Flasche Rotwein in die Innentasche seiner Jacke steckte. Er versuchte zu flüchten, konnte aber im Eingangsbereich aufgehalten werden. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber verhielt er sich nicht kooperativ und beleidigte sie. Gegen ihn wird jetzt wegen Diebstahls und Beleidigung ermittelt.

15.04 / Portmonee beim Einkauf gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten am Montagvormittag in einem Discounter an der Straße Böhmheide das Portmonee aus der Jackentasche einer 86-Jährigen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

15.04 / Rüttelplatte gestohlen

Munster: Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte von einer Baustelle am Hagebaumarkt eine Rüttelplatte im Wert von 3.500 Euro. Zum Verladen nutzten sie einen dort stehenden Minibagger, der mit einem falschen, nicht dafür bestimmten Schlüssel gefahren wurde. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

14.04 / Einbruch misslingt

Munster: Einbrecher versuchten am Samstagabend durch Aufhebeln des Rolladenkastens in ein Haus an der Görlitzer Straße einzubrechen. Es blieb beim Versuch, die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

14.04 / Randalierer an der Grundschule

Munster: Am Sonntagnachmittag beschädigten Unbekannte an der rückwärtigen Gebäudeseite der Grundschule an der Schulstraße den Holzzaun sowie ein Zaunfeld von etwa zwei Meter Länge. Außerdem wurden Bauzaunelemente umgestoßen. Hinweise auf die Randalierer nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

15.04 / Geschwindigkeitsmessungen führen zu Dokumentenfälscher

Bispingen: Polizeibeamte des Heidekreises führten am Montag, in der Zeit zwischen 10.00 und 15.00 Uhr, unter anderem im Bereich Bispingen mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt stellten sie 51 Überschreitungen fest, darunter vier Fahrverbote mit einer maximalen Überschreitung von 72 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften. Einer der kontrollierten Fahrzeugführer wies sich mit einem gefälschten Führerschein aus. Die anschließende Durchsuchung führte zum Auffinden von insgesamt elf weiteren gefälschten Dokumenten und drei Handys. Die Beamten stellten den Fund sicher und leiteten Verfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

