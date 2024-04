Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Schneverdingen, ED in Einfamilienhaus 2. Soltau, Scheinwerfer entwendet 3. Soltau, Ohne Führerschein aber mit Haftbefehl 4. Soltau/Schneverdingen, Trunkenheit

1. Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag auf Samstag hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Bargmannstraße in Schneverdingen auf. Anschließend drangen sie in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei unter 05191-93800 entgegen.

2. Scheinwerfer ausgebaut

In der Nacht von Freitag auf Samstag öffneten unbekannte Täter gewaltsam eine hochwertige BMW Limousine in der Bürgermeister-Schultz-Straße in Soltau und entwendet anschließend die Frontscheinwerfer vom Fahrzeug. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei unter 05191-93800 entgegen.

3. Ohne Führerschein mit Haftbefehl

Ohne Führerschein aber mit Haftbefehl (202400467091) Am Samstagnachmittag überprüften Beamte ein Gespann aus Pkw mit Anhänger bestehend in der Lüneburger Straße in Soltau. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht über die ausreichende Fahrerlaubnis verfügte. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass gegen den 33-jährigen Soltauer ein offener Haftbefahl vorlag, aufgrund dessen er der nächsten Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde. Wegen der fehlenden Fahrerlaubnis wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

4. Zweimal Trunkenheit im Verkehr

Am späten Samstagnachmittag wurde in der Memelstraße in Schneverdingen ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein Pkw war dort von der Fahrbahn abgekommen und in einem Vorgarten gelandet. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Beeinflussung bei dem 41-Jährigen Schneverdinger fest. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, sein Führerschein wurde nun aber beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Wenig später kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung einen Pkw mit Anhänger in Soltau-Imbrock. Während der Kontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 55-jährigen Fahrzeugführer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge.

