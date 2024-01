BPOL-TR: Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten

Bendorf (ots) - Ein tragischer Personenunfall ereignete sich am heutigen Tag, gegen 11:15 Uhr, auf der Bahnstrecke Vallendar - Engers im Bereich der Engerser Straße/Werftstraße in Bendorf. Ersten Ermittlungen zufolge erfasste eine in Richtung Bendorf fahrende Regionalbahn einen 39-jährigen Arbeiter und verletzte ihn dabei tödlich. Die im Zug befindlichen Reisenden ...

mehr