Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 17.06.2023; 20:00 Uhr - 20:30 Uhr

Am Samstagabend, den 17.06.2023, besuchte ein 57jähriger Einbecker, gegen 20:00 Uhr, den Biergarten am Ostertor. Hier stellte er sein mitgeführtes Fahrrad der Marke Kettler in schwarz, unverschlossen in dem dortigen Fahrradständer ab. Als er gegen 20:30 Uhr zu seinem Rad zurückkehren wollte, stellte er fest, dass es sich nicht mehr am Abstellort befand. Ein bislang noch unbekannter Täter muss eine günstige Gelegenheit genutzt haben, um das Fahrrad dort zu entwenden. Nach Angaben des Eigentümers hat dieses noch einen aktuellen Wert von ca. 250,. Euro. Hinweise möglicher Zeugen zu Tat und Täter, bzw. Verbleib des Fahrrades, nimmt die Polizei in Einbeck unter Tel. 05561-949780 entgegen, die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell