Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Hund beißt 11-jährigen; Schneverdingen: Einbruch; Wietzendorf: Auto gegen Baum geprallt; Neuenkirchen: Gegen Mauer gefahren; Bispingen: Motorradfahrer kollidiert mit Rehbock;

Heidekreis (ots)

14.04.2024 / Hund beißt 11-jährigen

Schneverdingen: Am Sonntagmittag wurde ein 11-jähriger Junge auf einem Supermarkt-Parkplatz (Am Vogelsang) von einem Bernhardiner in den Oberschenkel gebissen. Der angeleinte Hund erschreckte sich zuvor, als der Junge an ihm vorbeiging. Durch den Biss wurde das Kind leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Gegen den 27-jährigen Hundehalter wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

14.04.2024 / Einbruch

Schneverdingen: In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagabend drangen Unbekannte über die verschlossene Terrassentür gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Rodelberg im Ortsteil Insel ein. Die Täter erbeuteten Schmuck. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

14.04.2024 / Auto gegen Baum geprallt

Wietzendorf: Ein 52-jähriger Autofahrer kam am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto alleinbeteiligt von der Kreisstraße 12 ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann aus Wietzendorf zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

14.04.2024 / Gegen Mauer gefahren

Neuenkirchen: Am frühen Sonntagmorgen wich ein 34-jähriger Lieferwagenfahrer einem Tier aus, als er die Hauptstraße in Neuenkirchen befuhr. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte schlussendlich gegen eine Grundstücksmauer. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

14.04.2024 / Motorradfahrer kollidiert mit Rehbock

Bispingen: Ein 66-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 39 schwer verletzt, als er mit einem Rehbock kollidierte und anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann stürzte dabei auf die Fahrbahn und kam schlussendlich im Seitenraum zum Liegen. Das Tier wurde durch den Zusammenstoß tödlich verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell