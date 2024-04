Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Kindergarten eingebrochen - Farbschmierereien - An Haustür mit Pfefferspray verletzt

Aalen (ots)

Aalen: In Kindergarten eingebrochen

Am Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr wurde festgestellt, dass in der vorangegangenen Nacht, ab etwa 20:30 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Hopfenstraße eingebrochen wurde. Zunächst versuchten der oder die Diebe ein Fenster und eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite aufzubrechen. Nachdem dies misslang wurde ein Treppenhausfenster eingeschlagen und so Zutritt in das Gebäude erlangt. Anschließend wurde ein Wandtresor in den Räumlichkeiten angegangen und aufgeflext. Hieraus wurde ein niedriger vierstelliger Geldbetrag entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Am Sonntag gegen 14 Uhr wurde festgestellt, dass eine Hausfassade in der Vorderen Schmiedgasse mit weißer und schwarzer Farbe beschmiert wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinwiese auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entgegen. Tel.: 07171/3580

Waldstetten: An Haustür mit Pfefferspray verletzt

Am Donnerstagmorgen teilte ein 27-Jähriger dem Polizeipräsidium Aalen mit, dass um 9.25 Uhr ein ihm unbekannte männliche Person an seiner Haustür in der Dreifaltigkeitsstraße geklingelt haben soll. Der Wohnungsinhaber öffnete die Haustür mittels Türöffner und begab sich im Anschluss in den Eingangsflur im 1.OG. Dort soll er, von einem ihm unbekannten dunkelhäutigen, etwa 1,90m großen Mann, mit Pfefferspray besprüht worden sein. Der 27-Jährige gab an, dass er sofort in seine Wohnung floh und die Wohnungstür hinter sich zugezogen habe. Der Unbekannte soll daraufhin noch mehrfach gegen die geschlossene Tür geschlagen und anschließend das Gebäude verlassen haben. Nach Auskunft des 27-Jährigen trug der Mann eine schwarze Skimaske und schwarze Kleidung.

Der Polizeiposten Waldstetten bittet Zeugen, denen der beschriebene Mann im Bereich der Dreifaltigkeitsstraße oder Umgebung aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07171/42454 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell