Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Farbschmiererei - Betrunkene Person in Polizeigewahrsam - illegale Müllablagerung - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Schulgebäude beschmiert

Unbekannte Vandalen besprühten am Dienstag zwischen 15 Uhr und 18 Uhr mit Farbspray die Fassade eines Schulgebäudes im Dr.-Ascher-Weg mit verschiedenen Schriftzügen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim zur Klärung der Tat unter 07951/4800 entgegen.

Schrozberg: Vorfahrt missachtet

Als am Mittwoch, gegen 15:45 Uhr, eine 36-Jährige mit ihrem Ford von der Kreisstraße 2539 in die Bundesstraße 290 einfahren wollte, übersah sie einen von links kommenden LKW eines 35-Jährigen. Durch die Kollision wurde die 36-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15000 Euro.

Obersontheim: Aggressiver Betrunkener in Gewahrsam

Ein 32-jähriger aggressiver und betrunkener Mann wurde am Mittwochabend von der Polizei zur Vermeidung weiterer Aggressionsdelikten in Polizeigewahrsam genommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der Mann gegen 19:20 Uhr am Rathausplatz einen 41-Jährigen körperlich angegriffen und dabei auch leicht verletzt. Etwas später habe er in der Schubartstraße eine Eingangstür beschädigt, wobei es in der Folge zur Auseinandersetzung mit den anwesenden Personen kam, die der Betrunkene mit einer Flasche angriff. Ein weiterer Vorfall ereignete sich dann gegen 21:20 Uhr in einer Gaststätte. Weil an die betrunkene Person kein Alkohol abgegeben wurde, sei dieser aggressiv gegenüber Mitarbeitern geworden.

Auch gegenüber der hinzugerufenen Polizei war die Person aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Entsprechende Strafverfahren gegen den 32-Jährigen wurden von der Polizei eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Hessental: Illegale Müllablagerung

Auf der L1055, von der Hessentaler Straße kommend in Richtung In der Klinge, wurde am Mittwoch gegen 19:50 Uhr eine illegale Müllablagerung wahrgenommen. Neben einem dortigen Bach wurden mehrere blaue Müllsäcke mit Bauabfällen illegal entsorgt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791/40000 entgegen.

Gaildorf: Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Zigarettenautomaten an einer Gaststätte in der Dorfstraße aufzubrechen. Das Gerät konnte von den Tätern nicht geöffnet werden, Hinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter 07971/95090 entgegen.

Satteldorf: Aufgefahren - 90 000 Euro Schaden

Staubedingt musste am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, ein 34-Jähriger seinen LKW auf dem rechten Fahrstreifen der A6 abbremsen. Dies übersah ein nachfolgender 63-jähriger LKW-Fahrer und fuhr auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 90 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell