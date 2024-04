Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Unfallflucht

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer streifte im Häfnersweg beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Mazda und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Nach dem Unfall, der sich am Mittwoch in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 9.45 Uhr ereignete, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise die zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen könnten, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Plüderhausen: Parkender Pkw fing Feuer

Ein Pkw Renault fing am Mittwoch gegen 11.40 Uhr in der Straße Kelterplatz mutmaßlich infolge eines technischen Defekts Feuer. Das Fahrzeug war am Vormittag noch im Gebrauch und wurde einige Minuten vor der Brandentdeckung geparkt. Der brennende Motor wurde von der alarmierten Feuerwehr gelöscht, die mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz waren. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

