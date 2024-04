POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots) - In der Breiteichstraße wurde zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen in den dortigen Wertstoffhof eingebrochen. Die Einbrecher drangen gewaltsam in ein Gebäude ein und entwendeten etwa 100 Liter Diesel, das in Kanistern gelagert war. Hinweise die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, nimmt die Polizei in Schwäbisch Hall unter Tel. 0791/4000 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen ...

