LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Apolda (ots) - Unbekannte versuchten erneut in der Kronfeldstraße, in der Franz-Mehring-Straße und in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Apolda, Haustüren von Mehrfamilienhäusern aufzuhebeln. Die Einbruchsversuche geschahen in dem Zeitraum vom 6.8.2023 nachmittags - 08.08.2023 mittags. Zum Glück blieben die Versuche erfolglos, allerdings verursachten die Unbekannten einen gesamten Schaden von ca. 1150,- Euro. ...

