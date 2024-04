Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug machte sich selbständig - Kerze löste Feuerwehreinsatz aus - Fahrzeug zerkratzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Neuler: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Ramsenstruter Straße / Schmiedgasse missachtete ein 45-jähriger Opel-Fahrer am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr die Vorfahrt eines 31 Jahre alten Audi-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro; beide Autofahrer blieben unverletzt.

Abtsgmünd: Zu weit links gefahren

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag entstand. Gegen 14.15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Hyundai die Limpurger Straße in Richtung Untergröningen. In einer Kurve kam er mit seinem Fahrzeug zu weit nach links, weshalb er den entgegenkommenden Ford eines 39-Jährigen streifte.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Toyota am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr auf die Bischof-Fischer-Straße ein. Dabei übersah er den Mercedes Benz eines 31-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Oberkochen: Fahrzeug machte sich selbständig

Am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr stellte ein Busfahrer seinen Linienbus in der Heidenheimer Straße ab. Da er das Fahrzeug nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen Baum. Dieser wurde hierbei teilweise aus dem Boden gerissen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Der entstandene Flurschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Westhausen: Kerze löste Feuerwehreinsatz aus

Mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Westhausen am Dienstagmorgen zu einem Brand in die Lauchheimer Straße aus. Dort hatte eine 81-Jährige in ihrem Gewächshaus eine Kerze aufgestellt, um die Pflanzen nachts vor dem Erfrieren zu schützen. Durch die Kerze wurden Untertöpfe in Brand gesetzt, wodurch Teile des Gewächshauses zu schmoren begannen. Die 81-Jährige löschte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Mit ihrem Hyundai befuhr eine 26-Jährige am Dienstagmorgen gegen 8.20 Uhr die Gartenstraße, wo sie beim Abbiegen in Richtung Hofherrnweiler den entgegenkommenden Opel einer 46-Jährigen übersah. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Bopfingen-Kerkingen: Fahrzeug zerkratzt

Am Dienstagabend zwischen 18.45 Uhr und 21.45 Uhr zerkratzten bislang Unbekannte die Fahrertüre eines BMW, der in diesem Zeitraum am Sportplatz in der Bopfinger Straße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen: Aufgefahren

Um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen, hielt ein 69-Jähriger seinen Ford am Dienstagmittag gegen 13.45 Uhr auf der Bahnhofstraße an. Dies erkannte ein 47-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Opel auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand.

Lorch: Kradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 39 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz am Dienstagnachmittag zu. Gegen 16.30 Uhr befuhr er mit seiner Suzuki die Plüderhauser Straße, von wo aus er auf die B 29 abbog. Hierbei kam er alleinbeteiligt zu Fall. Der 39-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell