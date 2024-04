POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bauzaun beschädigt - 16-Jähriger flüchtete vor Polizei und verursacht Unfall - Wertsachen aus Autos entwendet

Aalen (ots) - Am Kreisverkehr Kahler Platz stieß am Dienstag gegen 12.30 Uhr der Fahrer eines Pkw Mercedes Vito mit einem Motorradfahrer zusammen, der den Kreisverkehr befahren hatte. Hierbei verletzte sich der Zweiradfahrer und musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Unfallfahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen ...

