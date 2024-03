Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrzeug und Hausfassade mit Farbe besprüht, 76-Jähriger bei Angriff durch Gruppe von Jugendlichen verletzt; Einbrecher erbeuteten zwei Spielautomaten und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche: Fahrzeug und Hausfassade mit Farbe besprüht - Neu-Ienburg

(jm) Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro hinterließen Unbekannte am frühen Freitagmorgen an einem geparkten Fahrzeug sowie einem Wohnhaus in der Straße "Am Erlenbach". Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Carport und besprühten ein geparktes Fahrzeug mit Farbe. Im Anschluss beschmierten sie die Hausfassade mit dem Sprühlack und schlugen zudem mit einem unbekannten Gegenstand gegen eine Scheibe sowie eine Tür. Die Bewohner hatten gegen 1.50 Uhr die Polizei verständigt, da sie zunächst "Geräusche" vernommen hatten. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu dem oder den noch unbekannten Tätern unter der Rufnummer 06102 2902-0.

2. Container mit Hakenkreuz beschmiert: Hinweise erbeten - Langen

(cb) Die Ermittler der Staatsschutzabteilung suchen Zeugen, welche Hinweise zu einer Sachbeschädigung an einem Container auf einem Spielplatz "Im Birkenwäldchen" geben können. Bislang Unbekannte hatten im Tagesverlauf des 12. März ein großes gelbes Hakenkreuz sowie einen Schriftzug auf den Container gesprüht. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

3. Wer kennt den Schläger? - Dreieich/Sprendlingen

(cb) Am Mittwoch ging ein 43-jähriger Mann auf dem Gehweg der Hauptstraße, als er, gegen 17.15 Uhr, plötzlich und unerwartet von einem bis dato Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung der beiden Männer, die vor einem Restaurant stattfand, wurden mehrere Gegenstände des Gastronomiebetriebes beschädigt. Der Dreieicher erlitt bei der Prügelei leichte Verletzungen und musste ärztlich behandelt werden. Der bislang unbekannte Täter ist etwa 1,90 Meter groß und hatte schwarze mittellange Haare. Er war mit einem schwarzen Pulli sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Die Polizei in Neu-Isenburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06102 2902-0 entgegen.

4. 76-Jähriger bei Angriff durch Gruppe von Jugendlichen verletzt - Dreieich/Buchschlag

(cb) Auf seinem Nachhauseweg wurde ein 76 Jahre alter Mann am Freitag von einer vierköpfigen Personengruppe angegriffen und um seinen Rucksack gebracht. Der Rentner bemerkte, gegen 00.30 Uhr, die Jugendlichen im Bereich des Bahnhofs Buchschlag. Kurze Zeit später wurde dem Rentner im Forstweg durch einen der jungen Männer sein blauer Rucksack entrissen. Hierbei stürzte der Senior und zog sich eine leichte Verletzung am Kopf zu. Die kleine Personengruppe flüchtete fußläufig in Richtung "Hainer Trift". Die Gruppe der Angreifer bestand aus vier Personen, welche alle zwischen 14 und 18 Jahren alt gewesen sein sollen. Einer aus dieser Personengruppe soll mit einer blauen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der bekannten Kripo-Hotline 069 8098-12334 zu melden.

5. Einbrecher erbeuteten zwei Spielautomaten - Rodgau/Jügesheim

(jm) In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in ein Bistro in der Hermann-Staudinger-Straße ein und erbeuteten anschließend zwei dortige Spielautomaten. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten zwei Täter kurz vor 1 Uhr die Tür zu einem Anbau des Gebäudes auf. Anschließend nahmen sie die Spielautomaten mit, luden diese, nach ersten Hinweisen, auf einen bereitgestellten Fahrzeug-Anhänger und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro. Beide Täter trugen jeweils eine Jogginghose sowie einen Mund-Nasen-Schutz. Einer war bekleidet mit einer Jacke, einen Kapuzenpullover, einer Strickmütze sowie weißen Sneaker. Sein Komplize trug eine Kapuzenjacke, eine Baseball-Mütze sowie helle Sneaker. Zum Fahrzeug sowie dem Anhänger liegen derzeit keine näheren Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach 22.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell