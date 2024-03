Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kollision zwischen Auto und Radfahrer; Baucontainer aufgebrochen und Laptop geklaut; Wer warf die Steine gegen die Hauswand?

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Kollision zwischen Auto und Radfahrer - Hanau

(jm) Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Unfall im Bereich eines Kreisverkehrs am Kurt-Blaum-Platz, bei dem eine 29 Jahre alte Fahrradfahrerin verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Audi den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Heraeusstraße verlassen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und der Radlerin, die auf dem ausgewiesenen Fahrradweg in Richtung Nürnberger Straße unterwegs war. Bei der Kollision verletzte sich die 29-Jährige ersten Angaben zufolge leicht und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 1.700 Euro geschätzt.

2. Baucontainer aufgebrochen und Laptop geklaut - Maintal/Dörnigheim

(cb) In der Zeit zwischen Dinstagabend,19.30 Uhr und Mittwochmorgen, 8.45 Uhr waren Unbekannte auf einem Firmengelände in der Bahnhofstraße (120er Hausnummern) zugange. Die bislang unbekannten Täter versuchten die Tür eines Bürocontainers aufzubrechen, dies misslang jedoch. Schließlich zerstörten die Unbekannten eine Scheibe des Containers und gelangten durch die so entstandene Öffnung hinein. Sie nahmen einen Laptop, mehrere Bildschirme sowie ein Aggregat mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Wer warf die Steine gegen die Hauswand? - Sinntal/Schwarzenfels

(cb) Die Polizei in Schlüchtern sucht Zeugen, die Angaben zu einer Sachbeschädigung an einer städtischen Unterkunft in der Karl-Freund-Straße (einstellige Hausnummern) machen können. Zwischen Montag und Dienstagvormittag hattn bislang Unbekannte mehrfach Steine gegen die Hauswand geworfen und dadurch die Fassade sowie eine Fensterscheibe beschädigt. Der dadurch entstandene Schaden beträgt etwa 800 Euro. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 0661 9610-0 an die dortige Polizei.

Offenbach, 21.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

