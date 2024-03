Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Plakate an Hauswand mit Aufklebern beklebt; Festnahme eines mutmaßlichen Ladendiebs; Hund beißt Radfahrerin: Wer ist der Hundehalter? Und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Plakate an Hauswand mit Aufklebern beklebt - Offenbach

(cb) Bislang unbekannte Täter beklebten in der Zeit zwischen Montagabend, 23 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, mehrere Plakate an einer Hauswand einer Beratungsstelle an der Anschrift Linsenberg (10er Hausnummern) mit Aufklebern. Durch das Aufbringen der Aufkleber mit offensichtlich politischem Inhalt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro. Die Kriminalpolizei in Offenbach ermittelt nun zu den noch unklaren Hintergründen der Tat und nimmt Zeugenhinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Grauen Seat angedotzt und geflüchtet - Mühlheim

(cb) Falls Sie Anwohner des Ludwigplatzes sind, könnten Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht vom Mittwoch sein: Eine 28 Jahre alte Fahrzeugeigentümerin parkte ihren grauen Skoda Arona gegen 16.30 Uhr am Fahrbahnrand am Ludwigplatz (10er Hausnummern). Als sie etwa eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange. Ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der bislang unbekannte Unfallverursacher vom Unfallort. Die Polizei in Mühlheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06108 600-0 entgegen

3. Zeugensuche nach Diebstahl von Grabschmuck - Obertshausen

(jm) Nachdem Unbekannte auf dem Friedhof in der Straße "Im Birkengrund" zahlreichen Grabschmuck gestohlen haben, ermittelt die Polizei nun wegen besonders schweren Diebstahls, Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. In der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 11.45 Uhr, stahlen die Täter mehrere fest angebrachte Schalen sowie Vasen von etlichen Grabsteinen und verursachten dadurch nach ersten Schätzungen einen Schaden von mehreren tausend Euro. Hierbei sollen, nach derzeitigen Erkenntnissen, mehr als 70 Gräber betroffen sein. Die Beamten bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung zu der Tat. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizei in Heusenstamm.

4. Zwei Fahrzeuge touchiert: Geschädigte gesucht! - Obertshausen

(jm) Nach einem gemeldeten Unfall am Dienstag in der Schubertstraße sucht die Polizei in Heusenstamm zwei mögliche beschädigte Fahrzeuge. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei informiert. Kurz darauf erschien auch die mutmaßliche Unfallverursacherin auf der Polizeistation in Heusenstamm. Ersten Angaben zufolge befuhr die Dame zwischen 17.15 und 17.45 Uhr mit ihrem Skoda die Schubertstraße aus Richtung Bürgermeister-Mahr-Straße kommend und touchierte vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Beim Eintreffen der Streife an der Unfallörtlichkeit waren die beiden geparkten Fahrzeuge bereits weg. Die Polizei sucht nun die möglichen Geschädigten und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

5. Festnahme eines mutmaßlichen Ladendiebs - Dietzenbach

(jm) Polizeibeamte nahmen am Mittwochmittag einen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest, nachdem der Mann, gegen 13.45 Uhr, in einem Supermarkt im Theodor-Heuss-Ring mehrere Flaschen Alkohol geklaut haben soll. Beim Verlassen des Marktes sprachen Mitarbeiter ihn auf den mutmaßlich verübten Diebstahl an, der daraufhin sofort flüchtete. Die Mitarbeiter holten ihn ein und in einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige ein Reizstoffsprühgerät gegen die Mitarbeiter eingesetzt haben. Mehrere Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und zwischenzeitlich über Notruf die Polizei informiert. Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest. Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung ist nun Teil der weiteren Ermittlungen, die von der Regionalen Ermittlungsgruppe West geführt werden. Durch den Einsatz des Reizstoffsprühgeräts wurde neben den Mitarbeitern auch der Tatverdächtige verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach der Behandlung musste der Festgenommene mit zur Dienststelle zwecks Klärung seiner Identität. Anhand eines sogenannten Fast ID-Verfahrens stellte sich heraus, dass gegen den 20-jährigen Mann, der offenbar keinen festen Wohnsitz hat, ein offener Haftbefehl wegen Verstoß gegen die Bewährungsauflagen besteht. Der Heranwachsende wurde am Donnerstagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - dem Haftrichter vorgeführt. Er sitz aufgrund des Haftbefehles nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

6. Hund beißt Radfahrerin: Wer ist der Hundehalter? - Dreieich/ Buchschlag

(cb) Eine 58-jährige Frau fuhr am Mittwochmorgen, gegen 9.10 Uhr, mit dem Fahrrad durch den Wald in Richtung Langen, als ihr ein Hund hinterherrannte und sie in den Fuß biss. Die Neu-Isenburgerin passierte kurz zuvor im Wald in der "Buchschlagschneise" drei Personen mit mehreren freilaufenden Hunden. Kurz nachdem sie an der kleinen Personengruppe vorbeifuhr, rannte ihr ein etwa 60 cm großer Hund mit langem schwarz/weißem Fell hinterher. Dieser holte sie ein und biss ihr in den Fuß. Durch den Hundebiss erlitt die Neu-Isenburgerin leichte Verletzungen und musste ärztlich behandelt werden. Der Stiefel der Radfahrerin wurde zudem durch den Biss beschädigt. Die Radfahrerin gab gegenüber den ermittelnden Beamten an, dass eine Frau aus der Gruppe der Hundehalter zwischen 50 und 60 Jahren alt war, eine kräftige Statur und schulterlange graue Haare hatte. Die beschriebene Dame war bekleidet mit einem graublauen knielangen Mantel. Die Polizei in Neu-Isenburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

Offenbach, 21.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

