Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gefährliche Körperverletzung: 25-Jährige leicht verletzt

Polizei bittet um Hinweise; Schockanrufer ergaunern Schmuck und Bargeld; Zeugensuche nach Graffiti-Schmiererei und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Schockanrufer ergaunern Schmuck und Bargeld - Hanau/Nordwest

(cb) Schmuck im Wert von etwa 15.000 Euro sowie mehrere tausend Euro Bargeld haben dreiste Betrüger von einer Rentnerin aus Hanau erbeutet. Die Gauner nahmen am Dienstag mehrfach telefonisch Kontakt zu der 77 Jahre alten Hanauerin auf und gaben vor, dass die Tochter in einen Unfall mit tödlichem Ausgang involviert wäre. Nur durch eine entsprechend hohe Kaution könne das Opfer eine Haftstrafe für die Tochter abwenden. Die Rentnerin händigte den Betrügern daraufhin den Schmuck an ihrer Anschrift aus. Bei einem weiteren Treffen, gegen 16.45 Uhr, welches in der Leimenstraße stattfand, übergab sie dann auch das Bargeld. Die Wertgegenstände nahm in beiden Fällen ein etwa 20 bis 30-jährigen Abholer entgegen. Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und trug einen Dreitagebart. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise zu diesem Mann unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Gefährliche Körperverletzung: 25-Jährige leicht verletzt / Polizei bittet um Hinweise - Maintal

(jm) Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Dienstag im Bereich "Leinpfad" am Mainufer, bei der eine 25-Jährige verletzt wurde, bittet die Polizei um weitere Hinweise. Gegen 15.35 Uhr waren eine 25 Jahre alte Frau aus Maintal in Begleitung einer Freundin im Bereich der Schleuse Maintal unterwegs, als ein unbekannter E-Scooter-Lenker direkt vor ihnen anhielt. Die Frauen fühlten sich offenbar bedrängt und baten den etwa 1,65 Meter großen Mann, dass er weiterfahren solle. Daraufhin soll der Fahrer von seinem Roller abgestiegen sein und die Maintalerin körperlich angegangen haben. Währenddessen rief ihre Freundin um Hilfe. Passanten hörten die Schreie und eilten zur Unterstützung. Der Unbekannte ließ nun von der Geschädigten ab und entfernte sich in Richtung Maintal-Dörnigheim. Er hatte kurze schwarze Haare und trug eine blaue Jeans, einen gelben Pullover, eine schwarze Jacke sowie weiße Sneaker. Die Geschädigte erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Die Regionale Ermittlungsgruppe Hanau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

3. Auto zerkratzt und Reifen beschädigt - Erlensee

(cb) Einen Schaden von etwa 6.000 Euro verursachten zwei bis dato unbekannte Täter, welche einen schwarzen VW Polo, der am Fahrbahnrand im Stichelweg (einstellige Hausnummern) parkte, beschädigten. Der Kleinwagen wurde am Dienstag, gegen 1.30 Uhr, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und bei zwei Reifen des Polos konnten durch die Polizeibeamten zudem Einstichstellen festgestellt werden. Die Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Einer der beiden Männer war dunkel gekleidet und hatte einen Schlauchschal ins Gesicht gezogen, dieser soll zu Fuß unterwegs gewesen sein. Der zweite Unbekannte soll auf einem Fahrrad nebenher gefahren sein. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 90-120 entgegen.

4. 43-jähriger Mann vorläufig festgenommen: Er führte Waffen und Drogen mit sich - Erlensee

(cb) Ein 43 Jahre alter Mann wurde am Dienstagnachmittag durch Polizeibeamte auf einem Parkplatz in der Dieselstraße kontrolliert. Grund des Einschreitens der Beamten war die Meldung, dass er soll kurz vorher mit einer Waffe mehrfach in die Luft geschossen haben soll. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten eine Luftdruckpistole, einen Dolch sowie kleine Mengen verschiedener Betäubungsmittel. Daraufhin wurde der 43-Jährige vorläufig festgenommen und mit auf die Dienststelle genommen, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf den Mann, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, kommen nun mehrere Strafverfahren zu, unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

5. Zeugensuche nach Graffiti-Schmiererei - Hasselroth / Gondsroth

(lei) Bereits im Zeitraum vom 27. Februar bis zum 4. März haben Unbekannte einen Schaukasten einer Kirche in der Hauptstraße mit einem Graffiti beschmiert und dadurch geringfügigen Sachschaden verursacht. Die Tat, die nun das Staatsschutzkommissariat beschäftigt, wurde am Dienstag zur Anzeige gebracht. Demnach hatten der oder die Täter zwei NS-Symboliken in schwarzer Schrift an dem Kasten hinterlassen. Die Beamten bitten nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 20.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell