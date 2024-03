Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 75-Jährige erwehrt sich zweier Räuber; BMW X 5 und Audi Q7 entwendet - Polizei stoppt im Anschluss beide Fahrzeuge im Bereich Sachsen und Brandenburg und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Handy-Plagiate zum Verkauf angeboten: Zwei Verdächtige vorläufig festgenommen - Offenbach

(lei) Weil sie offensichtlich den "Falschen" ihre Plagiats-Ware angeboten hatten, müssen sich zwei Männer nun wegen des Verdachts des versuchten Betruges sowie des Verstoßes nach dem Markengesetz strafrechtlich verantworten. Die beiden Tatverdächtigen hatten am Dienstagmittag um die Mittagszeit im Bereich des Wilhelmsplatzes mehrere Passanten angesprochen, um ihnen, so der Vorwurf, nachgemachte Iphones zu verkaufen. Ihre vorgeblichen Original-Geräte hatten sie dabei auch zwei Polizeibediensteten angeboten, die in dem Moment privat und in ziviler Kleidung dort unterwegs waren. Diese ahnten bereits, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging und verständigten ihre Kollegen, die kurz darauf eintrafen und beide Verkäufer vorläufig festnahmen. In ihren Taschen konnten die Beamten dann zwei gefälschte Iphones der neusten Modellreihe in augenscheinlicher Originalverpackung vorfinden und sicherstellen. Beide mussten kurzzeitig mit auf die Polizeiwache, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden, ehe sie wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

2. Jugendliche berauben 16-Jährigen: Kripo sucht Tatzeugen - Offenbach

(lei) Nach einem Raub auf einen 16-Jährigen am Dienstagnachmittag in der Marienstraße sucht die Kriminalpolizei nun nach zwei ebenfalls jungen Tätern. Das Duo hatte den jungen Offenbacher gegen 17.15 Uhr angesprochen und ihn zunächst unter dem Vorwand gefragt, ob er mit ihnen "chillen" wolle. Nachdem sich alle drei in einen Hinterhof der Hausnummer 4 begeben hatten, verlangten die beiden Unbekannten die Zigaretten des 16-Jährigen. Als er sich weigerte, diese herauszugeben, schlugen die beiden ihm ins Gesicht. Anschließend nahmen sie ihm die Zigaretten ab und rannten in Richtung Waldstraße davon. Einer der Räuber war etwa 14 Jahre alt, 1,50 bis 1,60 Meter groß und kräftig. Er hatte dunkle Haare und war bekleidet mit einem schwarzen Pullover der Marke Adidas sowie einer schwarzen Jogginghose. Sein Pendant dürfte etwa 16 Jahre und 1,70 Meter groß gewesen sein. Er war schlanker und trug einen hellblauen Jogginganzug sowie eine schwarze Kappe. Weitere Hinweise zu den Flüchtigen erbittet die Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Zeugen gesucht: Wer sah den Zusammenstoß? - Offenbach

(cb) Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagnachmittag ein VW Tiguan und ein Motorrad im Einmündungsbereich Holunderweg/ Am Anger zusammenstießen. Gegen 17 Uhr fuhr ein 29 Jahre alter Mann aus Friedrichsdorf mit seinem weißen Tiguan auf dem Holunderweg. Zeitgleich war eine bislang unbekannte Person auf der Straße "Am Anger" auf einem Motorrad unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach übersah der 29-Jährige das Motorrad im Einmündungsbereich Holunderweg / Am Anger, sodass es zur Kollision kam. Ersten Schätzungen zufolge entstand am weißen SUV ein Sachschaden von 1.500 Euro. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Offenbach beschäftigen sich nun mit der Frage, wer kann Angaben zum Unfall und zum Fahrer des Motorrads machen, der die Unfallstelle aus noch unbekanntem Grund verließ. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098 510-0 bei der Polizei in Offenbach zu melden.

4. 75-Jährige erwehrt sich zweier Räuber - Dreieich / Buchschlag

(lei) Das hatten sie sich wohl anders vorgestellt: Beim Versuch, einer Seniorin die Handtasche zu entreißen, sind zwei Räuber am Montagabend leer ausgegangen - sie hatten bei ihrem geplanten Überfall wohl nicht mit der Vehemenz ihres Opfers gerechnet. Die beiden Unbekannten, so die Schilderung der Dreieicherin, hatten ihr gegen 23.10 Uhr am Bahnhof Buchschlag aufgelauert und kamen plötzlich aus einem Gebüsch herausgesprungen. Einer der beiden (zirka 15 Jahre alt und 1,70 Meter groß, schlanke Statur, dunkle lockige Haare, bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke) zerrte dann gewaltsam an ihrer Handtasche, woraufhin die Geschädigte zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Nach einem kurzen Gerangel und der Drohung durch einen der Räuber, dass er ein Messer habe, konnte sich die 75-Jährige letztlich im Besitz der Tasche halten, woraufhin das Duo von ihr abließ und flüchtete. Zu dem Komplizen liegt bis dato keine Beschreibung vor. Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die weitere Angaben zu den Räubern machen können (Telefon 069 8098-1234).

5. BMW X 5 und Audi Q7 entwendet - Polizei stoppt im Anschluss beide Fahrzeuge im Bereich Sachsen und Brandenburg - Dreieich/Sprendlingen

(jm) In der Nacht zum Mittwoch kam es zu Diebstählen von einem BMW X 5 sowie einem Audi Q 7 in Sprendlingen. Nach ersten Erkenntnissen verschwand zwischen 0.20 und 1.50 Uhr der in der Geschwister-Scholl-Straße geparkte schwarze BMW, an dem F-Kennzeichen angebracht waren. In der Erich-Scheid-Straße parkte der graue Audi Q7 mit OF-Kennzeichen, der zwischen 21.30 und 6.25 Uhr verschwand. Polizeibeamte stellten am Mittwochmorgen den Audi Q7 in Sachsen sowie den BMW in Brandenburg fest. Daraufhin stoppten die dortigen Einsatzkräfte die beiden Fahrzeuge und nahmen die jeweiligen Fahrer vorläufig fest. Näheres ist den jeweiligen Pressemitteilungen der Polizeidirektion Görlitz sowie der Polizeidirektion Süd in Cottbus zu entnehmen.

https://www.polizei.sachsen.de/de/MI_2024_105128.htm

https://polizei.brandenburg.de/pressemeldung/gestohlener-bmw-gestoppt/4680082

Ob zwischen den beiden Diebstählen ein Zusammenhang besteht, wird nun geprüft.

6. Scheinwerfer entwendet: Wer kann Hinweise geben? - Hainburg/Hainstadt

(jm) Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag die Scheinwerfer eines in der Feldstraße im Bereich der 10er-Hausnummern abgestellten Porsche Taycan entwendet. Die Täter bauten zwischen 23 und 8 Uhr die Frontscheinwerfer aus und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von etwa 3.000 Euro. Der entstandene Schaden am Porsche wird auf 7.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

7. Jeep geklaut: Zeugen gesucht - Seligenstadt

(cb) Wer entwendete den Jeep Grand Cherokee? Das fragen die Ermittler des Fachkommissariats und erbitten sich Zeugenhinweise. Der schwarze SUV war vor einem Einfamilienhaus in der Danziger Straße (10er Hausnummern) geparkt und wurde am Dienstag, gegen 3 Uhr, geklaut. Das Auto verfügt über ein Keyless-Go-System und wird ohne die Original-Schlüssel gefahren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 20.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

