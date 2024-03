POL-OF: Wer fuhr den BMW? Ermittlungen gegen zwei Männer nach Flucht vor Polizeikontrolle und Wildschutzzaun geklaut: Hinweise erbeten

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Wer fuhr den BMW? Ermittlungen gegen zwei Männer nach Flucht vor Polizeikontrolle - Bad Orb

(lei) Sie hatten sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollen, wurden aber dennoch geschnappt: Die Polizei in Bad Orb hat am späten Sonntagabend zwei Männer vorläufig festgenommen, gegen die sie nun wegen Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zentraler Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist nun die Frage, wer am Steuer des Wagens saß. Mit diesem waren die beiden 20- und 30-Jährigen gegen 23.30 Uhr in der Würzburger Straße unterwegs, als sie offenbar eine Streife der örtlichen Polizeistation erblickten und das Auto, einen silbernen BMW, schnell am Straßenrand abstellten. Augenblicklich später stiegen beide aus dem Fahrzeug und rannten in Richtung Innenstadt davon, sie konnten jedoch kurz darauf gestellt werden. Anschließend wurde zumindest klar, warum sie Hals über Kopf abgehauen waren: Beide gaben bei der anschließenden Befragung an, Drogen konsumiert zu haben. Zudem stellten die Beamten fest, dass einer der zwei zudem unter Alkoholeinfluss stand, da ein Atemtest einen Wert von über einer Promille ergeben hatte. Beide mussten daher eine Blutprobe abgeben. Unabhängig davon hätte sowieso keiner fahren dürfen, da beide nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. In jedem Fall wird einer der beiden mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft dauern aktuell noch an.

2. Wildschutzzaun geklaut: Hinweise erbeten - Schlüchtern (cb) Im Wald zwischen der alten Deponie und Breitenbach haben Unbekannte zehn Rollen Wildschutzzaun sowie mehrere Z-Profile im Wert von etwa 1.500 Euro gestohlen. Die Materialien wurden zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montagmorgen, 10 Uhr, entwendet. Die Polizei in Schlüchtern nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

