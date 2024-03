Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei sucht Zeugen: Kia zerkratzt und Scheiben eingeschlagen; Einbruch in Gartenhütte: Kinderlaufrad erbeutet und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Einbrecher nehmen Tresor mit - Hanau/Nordwest

(cb) Einbrecher begaben sich zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Samstagmittag, 12.30 Uhr, auf die Rückseite eines Reihenhauses im Büdesheimer Ring (einstellige Hausnummern) und verschafften sich durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt ins Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen schließlich einen Tresor mit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau zu melden.

2. Polizei sucht Zeugen: Kia zerkratzt und Scheiben eingeschlagen - Großkrotzenburg

(cb) Bislang unbekannte Täter haben einen roten Kia, welcher in der Gutenbergallee (einstellige Hausnummern) abgestellt war, beschädigt und dadurch einen Schaden von ungefähr 5.000 Euro verursacht. Die Fahrzeughalterin parkte ihren Kleinwagen am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr und musste am Sonntagvormittag feststellen, dass die Motorhaube zerkratzt und die Windschutzscheibe ihres Wagens eingeschlagen waren. Die Polizei in Großauheim nimmt Hinweise telefonisch unter der Telefonnummer 06181 9597-0 entgegen.

3. Wer trat gegen den schwarzen Mercedes? - Maintal/Dörnigheim

(cb) Die Polizei in Maintal sucht Zeugen, welche Hinweise zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Mercedes, zwischen Freitagnachmittag 17 Uhr und Samstagmorgen, 8 Uhr, geben können. Der Mercedes war in der Nähe einer Werkstatt in der Bahnhofstraße (110 er Hausnummern) abgestellt, als die bislang unbekannten Täter das Fahrzeug offensichtlich mit Tritten beschädigten. Am Auto entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte an die ermittelnde Polizei in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

4. Audi gerät in den Gegenverkehr: Vier Personen leicht verletzt - Bundesstraße 8 / Maintal

(cb) Ein 37-jähriger Mann aus Bruchköbel war am Samstagmittag mit seinem grauen Audi auf der Bundesstraße 8 in Richtung Frankfurt unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahngeriet und dort mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen, einem Skoda und einem Opel, zusammenstieß. Hierbei wurden die 27-jährige Fahrerin des blauen Skoda sowie ihre beiden Mitfahrer und der 35 Jahre alte Fahrer des weißen Opel leicht verletzt. Den Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf 41.000 Euro. Der Bruchköbeler stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss und musste aufgrund eines Atemalkoholwertes von über 0,5 Promille folglich eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

5. Einbruch in Gartenhütte: Kinderlaufrad erbeutet - Nidderau

(fg) In der Nacht zum Sonntag waren Unbekannte auf einem Kleingartengelände in der Straße "Platanenhof" zugange und brachen in eine dortige Gartenhütte ein. Zwischen Samstagabend, 18.20 Uhr und Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein und nahmen im Anschluss eine Leiter, Schuhe, Sitzkissen sowie ein Kinderlaufrad mit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 melden.

Offenbach, 18.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell