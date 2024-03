Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bei Verkehrskontrolle: 30-Jähriger mit offenem Haftbefehl ausfindig gemacht; Fünf Autos beschädigt: Zeugen gesucht!; Einbrecher waren auf Baustelle zugange

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Stadt und Land Offenbach

1. Bei Verkehrskontrolle: 30-Jähriger mit offenem Haftbefehl ausfindig gemacht - Offenbach

(fg) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellte eine Streifenbesatzung am Sonntagmorgen einen 30-jährigen Mitfahrer fest, der wegen eines offenen Haftbefehls gesucht wurde. Der Mann, dem nun unter anderem Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen 6.30 Uhr fiel den Polizisten ein grüner Hyundai in der Strahlenbergerstraße auf, deren Insassen im weiteren Verlauf kontrolliert wurden. Hierbei fanden sie beim 30-jährigen Mitfahrer, der sich mit einem offensichtlich gefälschten österreichischen Pass auswies, diverse Betäubungsmittel sowie eine größere Menge Bargeld. Im Zuge der Verkündung der Verhaftung hinsichtlich des offenen Haftbefehls beabsichtigte der Verdächtige davonzurennen; die Beamten nahmen diesen jedoch vorläufig fest. Bei den sichergestellten Betäubungsmitteln handelte es sich um Ketamin, Amphetamin sowie MDMA. Der österreichische Pass, das mitgeführte Mobiltelefon sowie die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Nebst der Strafanzeige wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln wurde zudem eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gefertigt. Auch eine Urkundenfälschung steht im Raum. Die Ermittlungen dahingehend dauern an. Der 30-Jährige sitzt nun seine Reststrafe ab.

2. Fünf Autos beschädigt: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(fg) Unbekannte waren am Wochenende in der Schillerstraße im Bereich der 60er- bis 70er-Hausnummern zugange und beschädigten die Außenspiegel von fünf geparkten Autos. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Betroffen waren zwei Opel Astra, ein Peugeot, ein Ford Fiesta sowie ein VW Touran. Die Taten ereigneten sich zwischen Samstagabend, 17 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0.

3. Einbrecher waren auf Baustelle zugange - Dreieich/Buchschlag

(fg) Aus einem mittels Schloss gesicherten Container, der auf einem Baustellengelände in der Buchschlager Allee steht, haben Unbekannte am Wochenende mehrere Gestelle für WC-Anlagen sowie Heizkreisverteiler geklaut. Zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr und Montagmorgen, 6.50 Uhr, knackten die Diebe das Schloss und nahmen ihre Beute mit. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport bereitgestellt hatten. Die Baustelle befindet sich im Bereich der 20er-Hausnummern. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Offenbach, 18.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

